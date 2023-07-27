نتيجة الثانوية العامة 2023.. ضوابط وقواعد منح الطلاب درجات الرأفة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطلع الأسبوع المقبل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وبداية تطبيق كنترولات التصحيح درجات الرأفة للطلاب المستحقين..

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023..

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي:

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. قواعد الرأفة في توزيع الدرجات

وصلت كنترولات تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2023، للمرحلة النهائية، من أعمال المراجعة النهائية لنتائج طلاب الصف الثالث الثانوي 2023.

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكنترولات انتهت من تطبيق قواعد الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 على جميع الطلاب المستحقين لها حسب درجاتهم في كل مادة.

وشددت الوزارة على أن درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023 تفيد في تعديل موقف الطالب الراسب في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 في ثلاثة مواد إلى راسب في مادة أو اثنين وله حق دخول الدور الثاني، أو من راسب في مادة أو اثنتين إلى ناجح، وتابع تطبيق ذلك وفق حالة الطالب، ولا علاقة له بنسب النجاح في المادة نفسها.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. أعمال المراجعة النهائية

وصلت كنترولات تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2023، للمرحلة النهائية، من أعمال المراجعة النهائية لنتائج طلاب الصف الثالث الثانوي 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وقواعد منح طلاب الثانوية العامة درجات الرأفة بامتحانات الثانوية العامة، بهدف تغيير حالة الطالب من راسب لناجح.

و أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إضافة درجات الرأفة أو استفادة الطالب من درجات الرأفة يجب أن تكون سببا فى تغيير حالته من راسب لدور ثان أو دور ثان لناجح من الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن درجات الرأفة تحسب بواقع 10%، من المجموع الكلى لدرجة كل مادة، كما لا يحصل جميع الطلاب على درجات الرأفة، وإنما يحصل عليها الطالب الذى تتغيرت حالته فقط.

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم، تتراوح درجات الرأفة بين 8 درجات 3 درجات في كل مادة حسب النهاية الكبرى لها.