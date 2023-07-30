نتيجة الثانوية العامة 2023.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال الرابط المباشر المتاح. ومن المتوقع إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء مرحلة المراجعة والتدقيق.

ويتوقع أن يتصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بأوائل الثانوية العامة 2023 في 30 يوليو 2023 بعد الانتهاء من فرز الدرجات والتدقيق فيها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتائجهم وإدخال رقم جلوسهم للحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

– الدخول على بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــا

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

– اضغط على متابعة

– تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

اضغط هنـــا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس