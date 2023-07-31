نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات على موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الإثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتمادها من قِبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مساء يوم الأحد الماضي.

وجاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة بعد أن قامت اللجان المختصة بتصحيح امتحانات الثانوية العامة بتسليم نتيجة الثانوية العامة إلى وزير التربية والتعليم لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقد اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 مؤتمرا رسميا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. سيُعلن خلال المؤتمر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات نسب النجاح، وسيتم تكريم الطلاب الأوائل في الامتحان.

وسيتم نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم. سيكون بإمكان الطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي من خلال إدخال رقم الجلوس.

وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن محافظة القاهرة تتصدر قائمة الطلاب الأوائل في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي. وأفاد بأن القائمة تضم أكثر من ٣٠ طالبا وطالبة حصلوا على أعلى الدرجات واحتلوا المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر أن المدارس الحكومية تفوقت على المدارس الخاصة واللغات بالنسبة لأوائل الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وشدد المصدر على أنه لم يتمكن أي طالب من الحصول على الدرجة الكاملة في نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، أي أنه لم يحصل أحد على نسبة 100%.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

إليك خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023:

1. افتح مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنــــا.

2. انتقل إلى بوابة الثانوية العامة.

3. ابحث عن أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك واضغط على “عرض النتيجة”.

بهذه الخطوات، ستتمكن من الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بسهولة.