نتيجة الثانوية العامة 2023.. الموعد النهائي ونسب النجاح المعلنة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني أن بداية شهر أغسطس المقبل الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 إذ تخضع النتيجة حاليا إلى مرحلة المراجعة والتدقيق عقب الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وخطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس عقب اعتمادها وظهورها رسميًّا.

الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الخميس الماضي حيث يشعر طلاب 3 ثانوي بالقلق والتوتر حيال درجاتهم في المواد الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية شهر أغسطس المقبل الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث تخضع النتيجة حاليا إلى مرحلة المراجعة والتدقيق عقب الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حسمت الجدل حول إعلان النتيجة عقب تضارب الأخبار عن موعد الإعلان حيث أهابت وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية فقط التي تصدر من خلالها بشأن كافة الأمور المتعلقة بشأن النتيجة وذلك لعدم إثارة البلبلة خاصة مع حالة التوتر التي يشعر بها الطلاب وأولياء أمورهم.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

هناك عدة طرق للحصول على درجات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 أبرزها موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من خلال هذا الرابط من هنا https://emis.gov.eg حيث يقوم الطالب بإدخال بياناته كاملة ورقم جلوسه وشعبته الدراسية.

ويتم اعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمني دوام التوفيق خلال المسيرة التعليمية الجامعية.

نسب نجاح طلاب الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في بعض المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2023 للعام الدراسي الحالي والتي جاءت كما يلي:-

نسبة النجاح في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية 91.9%.

نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة علمي رياضة 89.7%.

نسبة النجاح في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية 90.6%.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. 4 خطوات للحصول على مجموعك من الكنترول

بدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المرحلة الأخيرة من تصحيح أوراق الإجابات استعدادًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. ترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأسبوع الأول من شهر اغسطس، وتبدأ كنترولات الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد. في رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية، بشكل إلكتروني على غرار عمليات التصحيح.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023، رصد وتجميع الدرجات، وترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد، على مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط).

كما يتم تحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة أدبية وعلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة).

ويمكن للطلاب الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا https://emis.gov.eg/، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، انتهت من أعمال تصحيح المواد، وبدأت في أعمال المرحلة الثانية، من تجميع الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من أخذ كل طالب حقه كاملًا، ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. محركات البحث تنتعش برقم الجلوس

تعلن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بعد أيام من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ويزداد التساؤل عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، عقب انتهاء الامتحانات رسميا في 13 من يوليو الحالي، وبدأ بحث الالآف من أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال محركات البحث المتنوعة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وموعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التعليم.

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس في نهاية هذا الأسبوع واعتمادها رسميا وذلك من خلال الدكتور رضا حجازي.

وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، أن ما سيتم تداوله بشأن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتكون بالاسم ورقم الجلوس في نهاية هذا الأسبوع غير صحيحة وأن لا أساس لها من الصحة، منوها أن الوزارة ستعلن في الأيام القادمة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وأعمال المراجعة، وستعلن الموعد المحدد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضح المصدر أن وزير التربية والتعليم قد أعلن أن نتائج الثانوية العامة 2023 سوف تعلن في أوائل شهر أغسطس، وسوف يعلن الوزير نتيجة الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أنه سيعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم الآن الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة 2023، ومن الجدير الانتهاء من تصحيح جميع المواد في مدة 48 ساعة القادمة في جميع المواد الدراسية.

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه المؤشرات الأولية تشير لتصحيح في مواد الثانوية العامة 2023 إلى الآن إلى ارتفاع نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الثانوي وتكون عن العام الماضي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتقدم بوابة “المال نيوز” فيما يلي جميع خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس عقب اعتمادها وظهورها رسميًّا: