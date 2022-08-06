رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية .. الاستعلام الأن بالاسم ورقم الجلوس

يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في محافظة القليوبية عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس و رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس ، و كذلك بدء ظهورها على رابط نتيجة الثانوية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة القادمة .

و تقدم بوابة المال الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس ، و التي من المنتظر أن تظهر خلال الأسبوع القادم بداية من يوم غدا السبت .

و كان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قال في تصريحات سابقة أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالب .

و أوضح محمود أن منهم 18959 طالب للشعبة الأدبية، و23928 للشعبة العلمية، و658 طالب دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية على مستوي محافظة القليوبية .

و تشهد الساعات القليلة القادمة الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية ، و يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس .

كما أن رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم و رقم الجلوس 2022 في محافظة القليوبية ، يظهر من خلاله درجات النجاح و الرسوب في شعبة الأدبي ، و شعبة علمي علوم ، و شعبة علمي رياضة .

الاستعلام الأن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس محافظة القليوبية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة موقع الكتروني رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك لطلاب و طالبات الثانوية العامة في محافظة القليوبية مع معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس .

الدخول على الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg/

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة

و تظهر اخر خطوة وهي نتيجة الطالب بالدرجات وموقف الطالب ناجح أم راسب أم دور ثاني .

و بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر مطلع الأسبوع القادم بداية من يوم السبت 6 اغسطس 2022 .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، الأسبوع القادم ، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع ومراجعة النتيجة والتي تمت خلال الأسبوع الجاري.

و كان قد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من النقاط حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها

حيث قال شوقي ان نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الا بداية الأسبوع القادم و الذي يبدأ غدا السبت.

و أضاف شوقي أنه يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة.

و طالب شوقي الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

و لفت شوقي الي أنه لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

و أشار شوقي الي أنه لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

و أكد شوقي انه يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب وذلك عند التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.