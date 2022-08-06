نتيجة الثانوية العامة 2022.. لم يحصل أحد على الدرجة النهائية و7% من علمي علوم بين 90% و95%

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يحصل أي طالب بالشعبتين العلمية والأدبية علي الدرجة النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأضاف الوزير أن هناك مجاميع اقتربت من 100% بالشعبة العلمية، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الحاصلين علي مجاميع ما بين 90% إلي 95% بلغت 7% في شعبة علمي علوم.

وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين علي مجاميع مابين 90% إلي 95% في شعبة علمي رياضيات 6%.

فيما جاءت نسبة الطلاب الحاصلين علي مجاميع مابين 90% إلي 95%، في الشعبة الأدبية قليلة جدا.

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واستكمل الوزير أن نسبة الطلاب الحاصلين علي مجاميع ما بين 85% إلي 90، في شعبة علمي علوم بلغت 10%.

1% من طلاب الشعبة الأدبية يحصلون علي مجاميع ما بين 85% إلي 90%

وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين علي مجاميع ما بين 85% إلي 90، في في الشعبة الأدبية 1%

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 اللذين خاضوا الامتحانات، بلغ نحو 707 آلاف و992 طالبا.

منهم 268 ألفا و897 طالبا بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات)

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وطمأن الوزير طلاب الثانوية العامة، علي تنسيق الجامعات، وقال إن النتائج خلال 2022 قريبة من العام الماضي إلا أن التنسيق من المتوقع أن ينخفض، وذلك إثر إتاحة وتوافر العديد من الكليات والأماكن الجديدة.

واستكمل الوزير أن إتاحة عدد كبير من الكليات الجديدة سيسمح لحدود التنسيق بالتراجع مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي أساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم.

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولي من الشعبة الأدبية 269.5 درجة ما يعادل 65.73% فأكثر.