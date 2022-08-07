نتيجة الثانوية العامة 2022.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الكليات العسكرية

بعد انتهاء مارثون نتيجة الثانوية العامة 2022، انتعشت محركات البحث بالسؤال عن تنسيق الكليات العسكرية 2022، حيث يبحث طلاب الشهادة الثانوية عن تنسيق الكليات العسكرية 2022 – 2023، والتعرف على مجاميع الطلاب.

تقدم بوابة المال تنسيق الكليات العسكرية 2022، الذي يضم 7 كليات مختلفة تابعة للقوات المسلحة المصرية، ونسرد في السطور التالية تفاصيل التنسيق على النحو التالي:

تنسيق الكليات العسكرية 2022

متاح أربع كليات من الكليات العسكرية تنضم لما يسمى بالأكاديمية العسكرية المصرية، المؤسسة بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى 3 كليات أخرى عسكرية ليصبح الحديث عن تنسيق الكليات العسكرية يضم 7 كليات مختلفة.

تنسيق الكلية الحربية 2022

تقبل الكلية الحربية الطلاب الحاصلين على مجموع 70% فأكثر من الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

أما بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة والشهادات المعادلة من الشعبة الأدبي، فتقرر قبولهم بالكلية الحربية من مجموع 75%.

تنسيق الكلية البحرية 2022

وبدأ تنسيق الكليات العسكرية 2022، خاصة الكلية البحرية وتقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 70% فأكثر من طلاب الثانوية الأزهرية والعامة خريجي القسم العلمي فقط، بخلاف الكلية الحربية التي تقبل من القسمين.

أما فيما يخص تنسيق الكلية البحرية، فتقبل من مجموع 60% فأكثر من الحاصلين على «الثانوية» بقسميها العلمي والأدبي.

تنسيق كلية الدفاع الجوي 2022

فيما يتعلق بتنسيق كلية الدفاع الجوي 2022، فإن الكلية من مجموع 71% فأكثر بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة فقط.

كما تضع كلية الدفاع الجوي شرطًا آخر، وهو أن يحصل الطالب على 70% فأكثر في مادتي «الرياضيات» و«الفيزياء» في الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2022

وعن الطلاب الذين يبحثون عن تنسيق الكلية الفنية العسكرية، فإنها تقبل الحاصلين على مجموع 76% فأكثر من الثانوية العامة شعبة الرياضيات فقط.

تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة 2022 نأتي لكلية الطب بالقوات المسلح المصرية، حيث تعد من أكثر الكليات العسكرية التي تحتاج لمجموع في الثانوية لالتحاق بها، حيث يحتاج الطالب الحصول على مجموع 90% في «الثانوية» من القسم العلمي شعبة «علوم» فقط.

تنسيق الكلية العسكرية التكنولوجية2022

تنسيق الكليات العسكرية 2022، فتحتاج لمجموع65% فأكثر بالنسبة لطلاب «الثانوية» من القسم العلمي، أو الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية بشروط.

كما تقبل من مجموع 80% بالنسبة لطلاب «الثانوية الصناعية» بحسب الشروط المعدة لهذا الغرض يشار إلى أن الكلية العسكرية التكنولوجية تأسست حديثاَ بقرار جمهوري، وذلك بدلًا من المعهد الفني للقوات المسلحة.