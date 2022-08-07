نتيجة الثانوية العامة 2022.. جدول امتحانات الدور الثاني علمي وأدبي

بدأت محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، ترد على استفسارات وأسئلة طلبة وطالبات الثانوية العامة 2022 لمعرفة جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي 2022، وضع بشكل يناسب جموع الطلاب، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تبدأ يوم 20 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي 2022، تستمر 10 أيام، لافتة إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستعمل على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وفقا لبيان للوزارة.

جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة علمي وأدبي 2022

1- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الشعبتين العامة.

2- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية.

3- يوم الاثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

4- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

5- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

7- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

8- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

9- يوم الاثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

10- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الدور الثاني ستعقد في لجان مؤمنة تماما، علاوة على تعقيم وتطهير جميع اللجان للوقاية من تفشي فيروس كورونا.