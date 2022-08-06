نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فقط في جميع محافظات مصر

جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 بعدم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 هذا الأسبوع بمثابة ضربة موجعة للجميع، بعد تأجيل إعلان النتيجة وعلى طلاب 3 ثانوي الانتظار خلال الفترة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من هناااااااا نتيجة الثانوية العامة 2022

وينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي 2022 وخاصة في جميع محافظات مصر ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

تستعرض بوابة “المال” من خلال التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فقط، لاسيما وأن انتظار نتيجة الثانوية العامة في مصر أمر صعب وشاق على الطلاب وعلى أولياء الأمور على حد سواء، باعتبارها السنة التي تعد النقطة الحاسمة لمستقبل الطلبة، وهي التي ستحدد مصيرهم فيما هو آت بمرحلة التعليم الجامعي.

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الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في جميع محافظات مصر الحصول على نتيجة الثانوية العامة بمجرد الإعلان عن صدورها إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى مدرسة الطالب والانتظار في الطوابير، وهذا يتم بسهولة وفي غضون دقائق معدودة من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

يتم تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

إدراج جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كتابة البيانات الخاصة بالمدرسة المقيد بها الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

سوف تظهر قائمة تتضمن درجات الطالب في كل مادة وخانة للمجموع الكلي بالأرقام العادية وبالنسبة المئوية.

موعد إعلان أسماء أوائل طلاب الثانوي 2022 – نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم بعد تحديد موعد رسمي للإعلان عن نتائج طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 حيث من المتوقع أن تكون خلال الفترة من 1-7 أغسطس 2022 كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على “الفيس بوك”.

ويتم اعتماد النتيجة رسميا وإعلان أسماء الطلاب الأوائل من خلال مؤتمر صحفي يتم انعقاده في مقر ديوان عام الوزارة حيث يجرى الوزير اتصال رسمي بأوائل كافة الشعب الدراسية وتهنئتهم بالتفوق الدراسي.