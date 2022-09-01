نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بالإسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.. بوابة”المال” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس..

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني لـ 158 ألف طالب

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

رابط نتيجة نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، سوف يظهر على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم ، التي يعلن عليها جميع نتائج الامتحانات سنوياً .

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، يمكن لمن يهمه الأمر متابعة ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. خطوات استخدامه

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

أدخل رقم جلوسك بشكل صحيح على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

اضغط على زر عرض النتيجة الموجود على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.



نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

يجد الطالب أنه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، إلا إذا كان دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، ففي هذه الحالة فقط سيحصل الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

وتنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، على أنه “لكل طالب راسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

وفي حالة اكتشاف الطالب أنه راسب على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، سيكون ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط.