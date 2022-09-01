نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. الموعد النهائي للإعلان الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد النهائي للإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وسهلت خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بعد أقل من 3 ساعات، وكشفت نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بـ 88.7 %، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا/طالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا/طالبة.

بوابة”المال” تستعرض من خلال التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس..

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. باقي من الزمن ساعات

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات من هنا https://emis.gov.eg/.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

سوف تظهر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم، التي يعلن عليها جميع نتائج الامتحانات سنويا.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://emis.gov.eg/

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. خطوات استخدامه

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من هنا https://emis.gov.eg/ .

أدخل رقم جلوسك بشكل صحيح على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

اضغط على زر عرض النتيجة الموجود على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

يجد الطالب أنه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط، على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، إلا إذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالأوراق الرسمية المقبولة من الوزارة، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

وتنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، على أنه “لكل طالب راسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

وعلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس، في حالة اكتشاف الطالب أنه راسب، سيكون ملزما بإعادة السنة في مواد الرسوب فقط.