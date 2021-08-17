لايف

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

بعد قليل تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات ويمكن للطلاب من جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس. رابط نتيجة…

جهاد سالم 1:18 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 1:18 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد قليل تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات

ويمكن للطلاب من جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات


وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكافة المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من جميع المحافظات

وللحصول علي نتيجة الثانوية العام 2021 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات ، يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضا  بث مباشر مؤتمر وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ويتطلب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، إدخال الاسم بالكامل ورقم الجلوس ورقم الموبايل و الايميل.

ومن ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها ، واختيار الشعبة لاظهار نتيجة الثانوية العامة 2021.


ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خلال دقائق المؤتمر الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وقائمة العشر الأول.

وسيعقب المؤتمر بنحو ساعتين ، إعلان النتيجة التفصيلية بالدرجات لجميع طلاب الثالث الثانوي 2021 ، في كل المحافظات.

ويمكن متابعة البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر صفحة الوزارة على اليوتيوب من خلال الرابط التالي :
https://youtube.com/channel/UCvHVGU0msWpMT4pm2mbk5hQ

اقرأ أيضا  في القاهرة وسوهاج.. سقوط لصوص سرقوا عامل توصيل بالإكراه ودرجات نارية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عقب المؤتمر بنحو ساعتين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.
وسيحضر المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتحدث وزير التعليم العالي ، عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

اقرأ أيضا  اليوم... إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فإن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، اظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم فقط

المال - خاص 1:20 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

المال - خاص 1:02 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

سحب 3205 رخص بسبب الملصق الإلكتروني ورفع 55 سيارة متهالكة في يوم

أماني عوض 12:57 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

جهاد سالم 12:55 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 أدبي وعلمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

المال - خاص 12:51 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

الداخلية: تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني بقانون المرور 18 سبتمبر.. وأسرعوا بتركيبه

أماني عوض 12:49 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21