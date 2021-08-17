نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

بعد قليل تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات ويمكن للطلاب من جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس. رابط نتيجة…

بعد قليل تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات

ويمكن للطلاب من جميع المحافظات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات



وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية لجميع الطلاب بكافة المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من جميع المحافظات

وللحصول علي نتيجة الثانوية العام 2021 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات ، يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويتطلب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 ، إدخال الاسم بالكامل ورقم الجلوس ورقم الموبايل و الايميل.

ومن ثم يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها ، واختيار الشعبة لاظهار نتيجة الثانوية العامة 2021.



ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خلال دقائق المؤتمر الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وقائمة العشر الأول.

وسيعقب المؤتمر بنحو ساعتين ، إعلان النتيجة التفصيلية بالدرجات لجميع طلاب الثالث الثانوي 2021 ، في كل المحافظات.

ويمكن متابعة البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر صفحة الوزارة على اليوتيوب من خلال الرابط التالي :

https://youtube.com/channel/UCvHVGU0msWpMT4pm2mbk5hQ

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عقب المؤتمر بنحو ساعتين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا إرسال النتيجة للمديريات التعليمية في كل محافظة، لإعلانها في المدارس في اليوم التالي.

وسيحضر المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيتحدث وزير التعليم العالي ، عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فإن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 ، اظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.