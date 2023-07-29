نتيجة الثانوية العامة.. ننشر نسب النجاح في جميع المواد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مؤشرات ونسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 .

وأعلنت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، موضحة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وتنشر المال نسب النجاح في الثانوية العامة بعد إعلان الوزارة عنها كاملة:

-نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

– نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

– نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%. ، ويصل عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%. ، فيما حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

– نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%. ، فيما بلغ نسبة من حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

وبلغ نسبة نجاح اللغة الثانية تجاوزت 91% ، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

ويصل نسب النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%. ، فيما تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

– مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%. ، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

– نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5% ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

– نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

– نسبة النجاح فى امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%. ، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

-نسبة النجاح فى امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

-نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة