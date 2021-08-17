نتيجة الثانوية العامة في محافظات مصر | نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث لم يحصل أي طالب على الدرجة النهاية.

استخرج الأن نتيجة الثانوية العامة 2021

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحصول عن نتيجة الثانوية العامة 2021، إلكترونيا، بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021، بالدرجات التفصيلية من جميع المحافظات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

وأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وقائمة العشر الأول.