نتيجة الثانوية العامة.. برلمانيون يطالبون بكليات تخدم سوق العمل

هنأ برلمانيون طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي الأوائل والناجحين، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت، مشددين علي أهمية ان تكون هناك كليات جديدة تخدم سوق العمل واحتياجاته.

كما طالب البعض بتخفيض تنسيق الكليات الأدبية بعد تراجع نسبة النجاح في الشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة 2022 مقارنة بالعام الماضي.

هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي الأوائل والناجحين، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في تحديد وجهتهم المقبلة في التقديم للكليات التي يحلم بها كل طالب.

وطالب أمين ، بتخفيض تنسيق الكليات الأدبية بعد تراجع نسبة النجاح في الشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة 2022 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 68% مقابل 70% العام الماضي، وذلك على عكس الشعبة العلمية.

وتابع النائب، أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32% خلال 2022، مقابل 76% العام الماضي، فيما بلغت نسبة النجاح في شعبة علمي رياضيات 81%، مقابل 76% العام الماضي.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت شكاوى عديدة من الطلاب عقب بعض الامتحانات نتيجة صعوبتها، كما أن هناك مواد اختلف بعض المدرسين في إجابتها وحلها، لذلك لابد من أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.

وكيل خطة النواب: الثانوية العامة بداية المستقبل ونقطة الانطلاق إلى أفاق أرحب

قدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التهنئة لكل طلاب الثانوية العامة الذين اجتاوزا امتحاناتهم بنجاح هذا العام وقال ” بكل الحب والتقدير أنقل إليكم أسمى التهاني القلبية بمناسبة نجاحكم الباهر والمتميز فها هو تاج العلم قد توّجتم به، وقد نِلتم ما ترجوه من تعب الليالي، و تستحقوا أروع الهدايا بأغلى الأثمان،

ألف مبروك للجميع و اتمنى من الله ان يحققك كل امنياتكم وما تصبوا اليه فانتم نواة المستقبل وأساس الأمل في كل خير قادم “

ومن ناحية أخرى قال وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج انه لا توجد كليات قمة وكليات قاع ولكن يوجد شخص عنده إرادة ويمكنه التميز وشخص اخر فاقد هذه القدرة، يمكنكم ان تصبحوا جميعا متميزين في مجالاتكم والوطن يحتاج كل فكر وكل جهد وكل سواعد الشباب المخلص.

مشيرا إلى أهمية ان تكون هناك كليات جديدة تخدم سوق العمل واحتياجاته و أن تلقى قبولكم واهتمامكم فذكائك واجتهادك هو من يجعلك فى القمة أى كانت الكلية أو التخصص.

برلماني يطالب بالتوجه نحو التخصصات التكنولوجية الجديدة ضروري

قال النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أنه بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، يجب على الطلاب وأولياء أمورهم ان يعرفوا معايير اختيارات سوق العمل، وعدم ربط ذلك بالمجموع الذي حصلوا عليه سواء مجموع كبير أو ضعيف.

وتابع «هلال» إن الثانوية العامة كانت أمر يتسبب في فزع الطلاب، ولكن مع الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدولة المصرية متمثلة في إنشاء جامعات أهلية بواقع 12 جامعة، ناهيك عن زيادة عدد الجامعات التكنولوجية، الأمر الذي تسبب في توسيع الاختيارات وفتح أكثر من مجال للالتحاق به وعدم تركهم للحالة النفسية السيئة التي تسيطر على البعض خاصة بعد إعلان النتائج.

واكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أن الدولة المصرية سلكت طريق جديد لمواكبة متغيرات العصر، والذي أصبح يعتمد بشكل أساسي على التطور التكنولوجي الواسع، منوها أن الجامعات التكنولوجية قادرة على استيعاب كافة أساليب التعليم الحديثة.

وتوجه «هلال» بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيلاءه اهتمام بالغ بالتعليم التكنولوجي، لما يمثله من دور كبير في دعم مشروعات التنمية ومواكبة التطورات في سوق العمل وتلبية احتياجاته الحديثة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، من الطلاب بتوسيع آفاقهم واستغلال قدراتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، منوها إلى أنه يجب القضاء على مفهوم مجموع الـ 100% ، والتوجه نحو التخصصات التكنولوجية الجديدة.