نتيجة الثانوية العامة.. «التعليم» تعلن نسب النجاح في مواد الفلسفة والرياضيات والأحياء

نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6%

نتيجة الثانوية العامة.. «التعليم» تعلن نسب النجاح في مواد الفلسفة والرياضيات والأحياء
عمر سالم

عمر سالم

9:44 ص, السبت, 29 يوليو 23

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح في عدد من المواد بالثانوية العامة، موضحا أن نسبة النجاح بامتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلي أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.   

وأشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

عمر سالم

عمر سالم

9:44 ص, السبت, 29 يوليو 23