نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 خلال ساعات

تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية بعد اعتمادها من محمد الضويني وكيل الأزهر

يعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، غدا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

إعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2021 قريبا

ومن المقرر أن تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد اعتمادها من محمد الضويني وكيل الأزهر.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021، قبل إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر عبر الرابط التالي :https://www.azhar.eg/splash.html

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالأسم ورقم الجلوس

ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر من خلال الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية بلغ 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طالبات.

وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 ،وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.