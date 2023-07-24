نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. رابط البوابة الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس

تواصل مشيخة الأزهر الشريف جهودها لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج خلال الأيام المقبلة من خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس.. كشوف الناجحين



أعلنت مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 في مراكز التصحيح الستة عشر المنتشرة في عدد من المحافظات.

وبدأت مرحلة المراجعة ورصد الدرجات وإعداد كشوف النتائج لتحديد أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية ونسب النجاح والرسوب في كل شعبة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس على بوابة الأزهر



ومن المنتظر اعتماد نتيجة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وتفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس شهادة الثانوية الأزهرية 2023 نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022-2023 يوم الاثنين الماضي، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وبلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 لمعاهد البعوث 57، 64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 735 طالبًا وطالبة.

فيما سجلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية لمعاهد مدينة البعوث الإسلامية 53، 34%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 786 طالبًا وطالبة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. خطوات الاستعلام برقم الجلوس



وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:-

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هـنــا.

اختر خدمات الأزهر الشريف.

اختر أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ثم سجل رقم الجلوس واضغط على استعلام