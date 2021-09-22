ومن المنتظر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بعد ساعات نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

يترقب الآلاف من الطلاب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 .

ومن المنتظر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بعد ساعات نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 ، بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

وللحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

يتم الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف، على الرابط الإلكتروني التالي : https://www.azhar.eg/splash.html

ومن ثم يختار الطالب قطاع المعاهد الأزهرية، ثم نتيجة الدور الثاني 2021.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

ويتطلب الحصول على نتيجة الدور الثاني ، لأي طالب على مستوى الجمهورية إدخال الاسم ورقم الجلوس.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، بلغ 52 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

وأدي الطلاب امتحانات الدور الثاني في 369 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.



وانطلقت امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية خلال الفترة من 4 سبتمبر الجاري ، وحتي 13 سبتمبر الجاري.



وكانت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، قد أصدرت تقريرا عن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021.

وأكد التقرير أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 ، لم تشهد رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن ‏المقرر.

وتضمن التقرير أن الامتحانات جاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

‏كما أشار التقرير إلي أنه تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكآفة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

نتيجة الثانوية الأزهرية

يذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 ، بالدور الأول بلغت 51.25٪.

وبلغت بنسبة النجاح فى القسم الأدبى 46.5%، ونسبة النجاح في القسم العلمى 61.65%.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020 – 2021 ، لنحو 113 ألفا و473 طالب على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا و754 طالبا، كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا و719 طالبا