ينتظر 61278 طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، بعد الانتهاء من فترة امتحانات الدور الثاني خلال الشهر الماضي.

وينتظر الطلاب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، حيث لم يتم حتي الآن الإعلان عن ظهور النتيجة واعتمادها، والتي من المتوقع أن تكون يوم 10 سبتمبر الحالي.

وعند بدء ظهور لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني على بوابة الأزهر، يتم إدخال كل بيانات الطالب والتي تشمل رقم الجلوس؛ وذلك للحصول على الدرجات من المواد التي امتحن بها في الدور الثاني.

ومن المعروف أن الدور الثاني من الثانوية الأزهرية يحصل الطلاب فيها على نصف الدرجات في جميع المواد الدراسية.

وفي حال تقدم الطالب باعتذار رسمي عن أداء الامتحانات في الدور الأول نظرًا لظروف قهرية طارئة تعرض لها الطالب أو أحد من عائلته من الدرجة الأولى، يتم منحه الدرجة الكاملة في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي : https://www.azhar.eg/splash.html

ثم اختيار نتائج الثانوية الأزهرية دور ثاني.

ثم كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص لها.

والتأكد من البيانات التي تمّت كتابتها ثم الضغط على عرض النتيجة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المتوقع ألا يتم ترحيل أية نتائج للطلاب حتى الأسبوع المقبل، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج قبل يوم 10 سبتمبر الحالي.