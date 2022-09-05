نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022.. موعد الإعلان الرسمي

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، على أن تعلن النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر المقبل، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 .. المرحلة الثانية للتنسيق

أنهى طلاب الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من كافة الشعب امتحاناتهم التي بدأت منذ 20 أغسطس الجاري ويترقبون موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني خلال الأيام المقبلة.

بلغ عدد طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية هذا العام 61278 طالبا وطالبة، أنهوا الامتحانات وينتظرون موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لتنسيق الأزهر 2022.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، على أن تعلن النتيجة رسميا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية قبل 10 سبتمبر المقبل.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا https://www.azhar.eg/education

امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني

بدأت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبى) ومعهد العلوم الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت الإثنين 29 أغسطس 2022م، أما امتحانات الدور الثاني لإعدادية البعوث الإسلامية فبدأت يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت يوم الخميس 25 أغسطس 2022م، بينما بدأت امتحانات الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022م، وانتهت الأحد 28 أغسطس 2022م.

تنسيق الأزهر 2022

بعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الأزهر 2022 من المرتقب أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء تسجيل الرغبات عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2022 الدور الثانى والمتخلفين عن التقدم من الناجحين في الدور الأول.

عقب انتهاء المرحلة الثانية ستبدأ المرحلة الثالثة لتعديل الترشيح وتبدأ خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء التقدم لتعديل الترشيح والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية وذلك عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وطبقا لما يلي:

الطلاب المرشحون للكليات والذين يرغبون في تعديل رغباتهم إلى كليات أخرى وفي حدود الحد الأدنى والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها.

الطلاب الناجحون في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2022 والمتخلفون عن التقدم بالمرحلتين الأولى والثانية.