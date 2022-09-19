نتيجة التنسيق الشهادات المعادلة 2022.. تفاصيل وموعد الإعلان الرسمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط نتيجة التنسيق الشهادات المعادلة 2022 العربية والأجنبية للقبول في الكليات والمعاهد بالعام الجامعي المقبل.

وأوضح مكتب التنسيق أن ميعاد الإعلان عن نتيجة التنسيق الشهادات المعادلة 2022 خلال أيام، وستتوفر النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي بعد أن تم مد ميعاد التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة من الإماراتية والسعودية والشهادة الكويتية إلى جانب الشهادات الأجنبية والفرنسية والإنجليزية والشهادة الأمريكية.

بوابة “المال نيوز” تسلط الضوء على تفاصيل نتيجة التنسيق الشهادات المعادلة 2022 من خلال التقرير التالي.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2022

وأتاحت الوزارة نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية، علمي وأدبي، 2022- 2023 للكليات والمعاهد لحاملي شهادة الثانوية السعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، البحرين، الأردن، البحرين، قطر وجيبوتي، كما تتيح الحصول على نتيجة الشهادات المعادلة الأجنبية أدبي وعلمي لطلاب الدبلومة الأمريكية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، البكالوريا الدولية واليونانية.

ويستطيع الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي المقبل 2022-2023، الدخول على لينك نتيجة التنسيق للشهادات المعادلة من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/DefaultFtansik.aspxوالاطلاع عليها وقت ظهورها، لجميع الشهادات والشعب.

تنسيق الشهادات المعادلة.. دليل القبول

وأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني أنه تقرر للمرة الأولى في تنسيق الشهادات المعادلة 2022- 2023، سداد مصاريف دليل القبول وباقي الأوراق المطلوبة بموجب إذن دفع، يتم طباعته من الموقع الإلكتروني الخاص به لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة.

وأشار إلى أن كود دفع مصروفات دليل قبول الشهادات المعادلة هو: 13600101 ورقم حساب الدائنون: 9190447778 حيث سيتسلم الطالب رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله على موقع التنسيق، وعلى الطالب التوجه إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه لمرة واحدة فقط لتسليم شهادته.

وأوضح مكتب التنسيق أن ميعاد الاعلان عن نتيجة سيكون خلال أيام وستكون النتيجة على الموقع الالكتروني الرسمي بعد أن تم مد ميعاد التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة من الإماراتية والسعودية والشهادة الكويتية إلى جانب الشهادات الأجنبية والفرنسية والانجليزية والشهادة الأمريكية.

موعد نتيجة الشهادة المعادلة

يذكر أن مكاتب التنسيق تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية ويبدأ العمل من التاسعة وحتى الساعة الثالثة عصرا، كما أن هناك ما يزيد عن 30 مكتب تنسيق على مستوى مصر يوجد بها ملفات خاصة بالشهادات المعادلة.

سوف يتم الإعلان عنها في الأيام الحالية وسيبدأ التسجيل في الكليات وسيتم استلام ملفات الطلبة وبداية الكشوفات الطبية قبل أن تبدأ الدراسة في 9 من أكتوبر، مع العلم أن مكان تنسيق الشهادات المعادلة في مبنى المدينة الجامعية بالإسكندرية لكافة أبناء الوجه البحري وأبناء محافظة الإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادات المعادلة

أعلنت مكاتب التنسيق عن الرابط الخاص بالتسجيل الذي يمكن للطلبة أن يقوموا بالتسجيل من خلاله للحصول على رقم الدخول واستكمال كافة الإجراءات التي تخص الشهادة المعادلة ويمكن الوصول للرابط من هنا، أما بالنسبة للرابط الخاص بالشهادات الأجنبية فيتم استكمال الإجراءات من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/DefaultFtansik.aspx