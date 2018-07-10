نتورك انترناشيونال تُطلق خدمة N-Protect لإدارة معاملات بطاقات الدفع

المال - خاص أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الالكترونية على مستوى أفريقيا، عن إطلاقها لتطبيق N-Protect في مصر. والتطبيق الجديد أداة فريدة تتيح للعملاء التحكم الفوري في أنواع المعاملات المالية المسموح بها على كافة البطاقات سواء الائتمانية أو المدينة

المال – خاص

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الالكترونية على مستوى أفريقيا، عن إطلاقها لتطبيق N-Protect في مصر.

والتطبيق الجديد أداة فريدة تتيح للعملاء التحكم الفوري في أنواع المعاملات المالية المسموح بها على كافة البطاقات سواء الائتمانية أو المدينة أو أي بطاقات دفع أخرى.

ويمكن تقديم هذه الخدمة لحاملي البطاقات بسهولة عبر تطبيقات البنوك الحالية الموجودة على هواتف المستخدمين والمصدرة من البنك، أو عبر تطبيق N-Protect.

وتتيح خدمة N-Protect لحاملي البطاقات إمكانية معرفة استخدامات بطاقاتهم فور حدوثها لمزيد من الأمان. من جانب أخر،

ويمكن للبنوك المُصدرة للبطاقات تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى من خلال N-Protect الذي يُعد تطبيقاً للخدمة الذاتية لجميع أنواع البطاقات وأنظمتها، مما يقلل من المشكلات والضغط على مركز خدمة العملاء.

وقال هاني فكري، نائب العضو المنتدب لشركة نتورك إنترناشيونال إفريقيا والمدير العام للشركة في مصر “يُعد عنصر الأمان مصدر قلق كبير للبنوك وحاملي البطاقات على حد سواء”.

وأضاف “هذاهو سعينا الأساسي في نتورك إنترناشيونال حيث يحتاج مجالنا لمعالجتها بفعالية أكبر. ولتحقيق هذا الهدف”.

وتابع: “أطلقنا تطبيقنا الجديد N-Protect الذي يرتقي بتأمين البطاقات وإدارتها لمستوى غير مسبوق. فالآن، يمكن لحاملي البطاقات التحكم في جميع أنواع المعاملات المالية التي يمكن إجراؤها ببطاقاتهم”

وأكد أنه سيمكن للبنوك المُصدرة من تحسين فعالية التكاليف بمنح حاملي البطاقات تطبيقاً للخدمة الذاتية يتماشى مع جميع أنواع البطاقات ويندمج بسلاسة مع محول شبكة نتورك انترناشيونال دون متطلبات إضافية.

ويذكر أنه تم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة في نيجيريا ثم كينيا، ويشهد استخداماً مستمراً من كبرى البنوك. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي المصري من إطلاق هذا الحل بشكل كبير من خلال تعزيز مستوى تفاعل العملاء وبالتالي زيادة حجم معاملات البطاقات.

وأضاف فكري “تُقدم خدمة N-Protect بشكل رئيسي من خلال الهواتف المحمولة ويتمتع التطبيق بالعديد من المزايا، منها الإشعارات الفورية وتنبيهات الرسائل القصيرة لحاملي البطاقات لاعتماد أو حظر المعاملات مع اطلاعهم على المستجدات التي تخص أرصدتهم بصورة فورية”

كما تتضمن الخدمة على وحدة إدارة بنكية مما يسمح للبنك المُصدر بتنفيذ الخدمات نيابةً عن حامل البطاقة وبصورة فورية أيضاً. وفق فكري

وتابع أنّ نجاحنا ينبع من قدرتنا على توفير وسائل دفع مبتكرة تخدم احتياجات العملاء بسلاسة، مما ساهم في ترسيخ مكانتنا السوقية الرائدة في جميع أنحاء أفريقيا.

وانطلقت الشركة في السوق المصري عام 2001 وسرعان ما أصبحت أحد خبراء السوق المحلي من خلال ما تقدمه من خدمات دفع متطورة، وعملياتها التشغيلية الممتدة لجميع أنحاء المنطقة. نتيجة لهذه الجهود.

واستحوذت الشركة عام 2007 على شركة NPC مصر (والتي يُطلق عليها حالياً نتورك إنترناشيونال مصر)، وهي شركة متخصصة في إدارة ماكينات الصرّاف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية.

وبعد ذلك، استحوذت نتورك إنترناشيونال أيضاً على شركة ايميرجينج ماركتس بايمنتس القابضة (EMPH) عام 2016 لتتحول الأخيرة إلى نتورك إنترناشيونال للاستثمار القابضة المحدودة.

وخلال عملية الاستحواذ، كانت ايميرجينج ماركتس بايمنتس القابضة تدير مراكز لمعالجة المدفوعات في كل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والأردن، وتخدم أكثر من 35 ألف تاجر تجزئة و130 بنكاً، وتقوم بمعالجة أكثر من 9 ملايين حساب.