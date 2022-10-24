«نتورك» الإماراتية لحلول المدفوعات تؤسس شركة فى خدمات نقاط البيع بمصر

تعكف شركة نتورك الإماراتية لحلول المدفوعات الرقمية على تأسيس ذراع استثمارية لها بالسوق المصرية، تعمل فى نشاط تقديم خدمات نقاط البيع بشكل مباشر للتجار .

قال رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لقسم معالجة الأعمال بالشركة، إن الأخيرة تقترب من حسم المفاوضات مع البنك المركزى المصرى لتقديم خدماتها لقطاع التجزئة والتجار داخل السوق المحلية وتنتظر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية فى هذا الصدد، لكنه لم يكشف عن حجم رأسمالها أو هيكل مساهميها.

وأوضح هلال، فى تصريحات لـ«المال»، أن «نتورك» بدأت نشاطها بالإمارات فى عام 1994 ثم توسعت بعد ذلك فى السوق المصرية خلال عام 2007 كنقطة للانطلاق نحو أسواق القارة السمراء، وتعمل فى مجال تقديم خدمات المدفوعات الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية، علاوة على خدمات قبول المدفوعات لدى التجار .

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها بشكل مباشر للتجار فى الإمارات والأردن، عبر ترخيص من البنوك المركزية بالدولتين وشركتى «فيزا» و«ماستر كارد» لحلول المدفوعات، مشيرا إلى أن %70 من المعاملات بالسوق الإماراتية و%80 من المعاملات بنظيرتها الأردنية تمر عبر شبكة «نتورك».

فى سياق متصل، لفت هلال إلى أن أسهم «نتورك» مقيدة فى بورصة لندن، منوها بأن الشركة الأم حققت نموًا فى حجم أعمالها بأفريقيا خلال النصف الأول من 2022 بنسبة بلغت %21، وأرباحا بقيمة 32 مليون دولار، بنسبة زيادة وصلت إلى %113 مقارنة مع 2021.

يشار إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من شركة دفع إلكترونى تعمل فى نشاط نقاط البيع POS، منها «فوري» التى تستحوذ على حوالى %65 من عدد النقاط وحجم العمليات المنفذة على شبكتها، بينما تتقاسم النسبة المتبقية كيانات أخرى.