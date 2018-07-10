نتورك إنترناشيونال تُطلق خدمة N-Protect لإدارة معاملات البطاقات

سهولة تحكم المستخدم في المعاملات المالية وتعديلها وتأمينها فوريًّا من أي مكان سهير محمدأعلنت شركة نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية على مستوى أفريقيا، إطلاقها تطبيق N-Protect في مصر، وهي أداة فريدة تتيح للعملاء التحكم الفوري في أنواع المعا

سهولة تحكم المستخدم في المعاملات المالية وتعديلها وتأمينها فوريًّا من أي مكان





سهير محمد

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية على مستوى أفريقيا، إطلاقها تطبيق N-Protect في مصر، وهي أداة فريدة تتيح للعملاء التحكم الفوري في أنواع المعاملات المالية المسموح بها على كل البطاقات، سواء الائتمانية أو المدينة أو أي بطاقات دفع أخرى. ويمكن تقديم هذه الخدمة لحاملي البطاقات بسهولة عبر تطبيقات البنوك الحالية الموجودة على هواتف المستخدمين والمصدرة من البنك، أو عبر تطبيق N-Protect.

وتتيح خدمة N-Protect لحاملي البطاقات إمكانية معرفة استخدامات بطاقاتهم فور حدوثها لمزيد من الأمان. من جانب آخر يمكن للبنوك المُصدرة للبطاقات تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى من خلال N-Protect الذي يُعد تطبيقًا للخدمة الذاتية لجميع أنواع البطاقات وأنظمتها، مما يقلل المشكلات والضغط على مركز خدمة العملاء.

قال هاني فكري، نائب العضو المنتدب لشركة نتورك إنترناشيونال– أفريقيا والمدير العام للشركة في مصر: “يُعد عنصر الأمان مصدر قلق كبير للبنوك وحاملي البطاقات على حد سواء. وهذا هو سعينا الأساسي في نتورك إنترناشيونال حيث يحتاج مجالنا لمعالجتها بفعالية أكبر. ولتحقيق هذا الهدف أطلقنا تطبيقنا الجديد N-Protect الذي يرتقي بتأمين البطاقات وإدارتها لمستوى غير مسبوق. فالآن يمكن لحاملي البطاقات التحكم في جميع أنواع المعاملات المالية التي يمكن إجراؤها ببطاقاتهم. كما سيمكن للبنوك المُصدرة من تحسين فعالية التكاليف بمنح حاملي البطاقات تطبيقًا للخدمة الذاتية يتماشى مع جميع أنواع البطاقات ويندمج بسلاسة مع محول شبكة نتورك إنترناشيونال دون متطلبات إضافية”.

تم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة في نيجيريا ثم كينيا، ويشهد استخدامًا مستمرًّا من كبرى البنوك. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي المصري من إطلاق هذا الحل بشكل كبير من خلال تعزيز مستوى تفاعل العملاء ومن ثم زيادة حجم معاملات البطاقات.

وأضاف فكري: “تُقدم خدمة N-Protect بشكل رئيسي من خلال الهواتف المحمولة ويتمتع التطبيق بالعديد من المزايا، منها الإشعارات الفورية وتنبيهات الرسائل القصيرة لحاملي البطاقات لاعتماد أو حظر المعاملات مع اطلاعهم على المستجدات التي تخص أرصدتهم بصورة فورية. كما تتضمن الخدمة على وحدة إدارة بنكية مما يسمح للبنك المُصدر بتنفيذ الخدمات نيابةً عن حامل البطاقة وبصورة فورية أيضًا. إنّ نجاحنا ينبع من قدرتنا على توفير وسائل دفع مبتكرة تخدم احتياجات العملاء بسلاسة، مما أسهم في ترسيخ مكانتنا السوقية الرائدة في جميع أنحاء أفريقيا”.

انطلقت الشركة في السوق المصرية عام 2001 وسرعان ما أصبحت أحد خبراء السوق المحلية من خلال ما تقدمه من خدمات دفع متطورة، وعملياتها التشغيلية الممتدة لجميع أنحاء المنطقة. نتيجة لهذه الجهود، استحوذت الشركة عام 2007 على شركة NPC مصر (والتي يُطلق عليها حاليًّا نتورك إنترناشيونال مصر)، وهي شركة متخصصة في إدارة ماكينات الصرّاف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية. وبعد ذلك استحوذت نتورك إنترناشيونال أيضًا على شركة إيميرجينج ماركتس بايمنتس القابضة (EMPH) عام 2016 لتتحول الأخيرة إلى نتورك إنترناشيونال للاستثمار القابضة المحدودة. وخلال عملية الاستحواذ كانت إيميرجينج ماركتس بايمنتس القابضة تدير مراكز لمعالجة المدفوعات في كل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والأردن، وتخدم أكثر من 35 ألف تاجر تجزئة و130 بنكًا، وتقوم بمعالجة أكثر من 9 ملايين حساب.

نتورك إنترناشيونال هي شركة متخصصة في تقديم وسائل الدفع التكنولوجية المتطورة، مما يسهل حركة التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. الشركة حاصلة على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية (PCI DSS)، وتُعد أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات العربية المتّحدة، حيث تقوم بمعالجة حوالي 800 مليون معاملة سنويًّا عبر الأسواق المختلفة.

تخدم الشركة أكثر من 70 ألف تاجر و200 مؤسسة مالية عبر 55 دولة من خلال مراكز عملياتها بكل من الإمارات العربية المتحدة (المركز الرئيسي) ومصر والأردن وجنوب أفريقيا ونيجيريا.