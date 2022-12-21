«نتورك إنترناشيونال» تعيّن سانديب شوهان رئيسا تنفيذيا لتطوير الأعمال والتحول التكنولوجي

كشفت مجموعة “نتورك إنترناشيونال”، لخدمات التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين سانديب شوهان بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة لتطوير الأعمال والتحول التكنولوجي.

وسيتولى شوهان مسؤولية قيادة التحول الاستراتيجي في “نتورك إنترناشيونال” على مستوى المجموعة، وذلك ضماناً لتسريع نمو الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز والابتكار في معالجة المدفوعات وعمليات الاستحواذ، وكذلك العمل على تسريع عملية دخول البنوك والتجار وشركات التكنولوجيا المالية إلى الأسواق.

ويعد شوهان خبيراً عالمياً في قطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات. وشغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمدفوعات في إدارة الأعمال والتحول الرقمي والتطوير التكنولوجي وتعزيز مرونة العمليات.

ويمتلك شوهان سجلاً حافلاً من التجارب المميزة لتطوير وتشغيل العمليات التكنولوجية والرقمية في كل من “سيتي بنك” و”ديسكفر كارد” و”باركليز” و”بنك المشرق” و”البنك التجاري القطري” و”مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في “نتورك إنترناشيونال”: “باعتباره خبيراً عالمياً في قيادة عمليات التحول الرقمي والعمليات التقنية للمؤسسات المالية الرائدة وشركات المدفوعات، نتوقع أن يلعب شوهان دوراً حاسماً في تسريع وتيرة ابتكار المنتجات والوقت اللازم لتمكين عملائنا من دخول الأسواق وتمكينهم من تحقيق أهدافهم التجارية”.

وأضاف سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة لتطوير الأعمال والتحول التكنولوجي في “نتورك إنترناشيونال“: “يمثل الانضمام لفريق شركة رائدة في تمكين المدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على غرار ’نتورك إنترناشيونال‘ مصدر فخر كبير بالنسبة لي، ويسعدني أن أتولى مسؤولية قيادة الابتكار وتعزيز عروضنا التكنولوجية ضماناً لتزويد عملائنا بخدمات رقمية عالمية المستوى، والعمل على تشييد الجيل المقبل لأنظمة المدفوعات”.