نتورك إنترناشيونال تطلق منصة تحليلات لعملائها المصرفيين في 55 دولة

أعلنت شركة "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم، عن إطلاق منصة "إن-أدفايسورز" (N-Advisors) المبتكرة التي ستتيح للشركة توفير التحليلات والاستشارات المتخصصة لأكثر من 200 من عملائها المصرفيين على امتداد عملياتها التي تشمل 55 دولة. وفي الوقت الذي ت



أعلنت شركة “نتورك إنترناشيونال”، المزود الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم، عن إطلاق منصة “إن-أدفايسورز” (N-Advisors) المبتكرة التي ستتيح للشركة توفير التحليلات والاستشارات المتخصصة لأكثر من 200 من عملائها المصرفيين على امتداد عملياتها التي تشمل 55 دولة.

وفي الوقت الذي تشهد فيها العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مرحلة تحول ونضوج للانتقال إلى الاقتصادات غير النقدية، تأتي منصة “إن-أدفايسورز” لتلعب دوراً رئيسياً في مساعدة البنوك على تحقيق أهدافها المشتركة التي تشمل توسيع سوق استخدام البطاقات، ورفع حجم التعاملات المالية والأرصدة، وتعزيز ولاء العملاء.

وبوصفها المنصة الأولى من نوعها في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ستستفيد “إن-أدفايسورز” من المكانة المتميزة التي تتمتع بها “نتورك إنترناشيونال” كرائد إقليمي في مجال معالجة عمليات الدفع، لتقدم لعملائها طيفاً واسعاً من الرؤى والمعايير المتخصصة والمعززة بالبيانات، والتحليلات المعمقة، والنماذج الاستباقية، واستراتيجيات خدمة العملاء، مرفقة بخدمات استشارية رفيعة المستوى، مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات ومتطلبات عملائها. وتقوم “نتورك إنترناشيونال” حالياً بمعالجة أكثر من 800 مليون معاملة سنوياً على امتداد الأسواق العاملة فيها بالنيابة عن عملائها من المستحوذين والمصدرين للبطاقات.

وفي هذا السياق، قال سايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي لشركة “نتورك إنترناشيونال”: “إننا سعداء للغاية بأن نضع بين أيدي عملائنا هذه المنصة المبتكرة التي ستسهم دون شك في ترسيخ مكانتنا المتميزة في القطاع. ونظراً لأن المناطق التي نعمل فيها ما زالت غير مخدمة بالشكل الكافي من قبل شركات الاستشارات والتحليلات التقليدية؛ تأتي البيانات التي تعالجها ’نتورك انترناشيونال‘ لتعزز قدرتنا على تزويد عملائنا بأفضل التوصيات والاستشارات المدعمة بالرؤى، والمعززة بالبيانات وحلول التحليلات الاستباقية”.

وتضم منصة “إن-أدفايسورز” فريقاً متمرساً من خبراء البطاقات في الأسواق الناضجة والناشئة على حد سواء، ويتمتع جميع أفراد هذا الفريق بخبرات واسعة في دورة الحياة الائتمانية، وفهم عميق ومفصل لتقنيات معالجة البطاقات الائتمانية.

من جهته، قال بول كلارك، رئيس قسم الإنتاج والابتكار في “نتورك إنترناشيونال”: “توفر البيانات التي نعالجها رؤية مباشرة ودقيقة لسلوك الإنفاق وأنماطه لدى المستهلكين. ومن شأن دمج هذه الرؤى مع نماذجنا الاستباقية وأدوات صناعة القرار والتحليلات المتخصصة، أن يعزز من قدرتنا على تزويد عملائنا بالمعلومات المتكاملة التي تدعم قراراتهم المتعلقة بالائتمان والعملاء”.

ويأتي إطلاق منصة “إن-أدفايسورز” في إطار استراتيجية النمو التي تنتهجها “نتورك إنترناشيونال” لتوسيع نطاق عملياتها تشغيلياً وجغرافياً عبر أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن شركة نتورك إنترناشيونال:

تأسست شركة “نتورك انترناشيونال” “ذ.م.م” في عام 1994، وهي أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات العربية المتّحدة، والمزود الرائد لحلول عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم عروض خدمات الشركة باقة شاملة ومتكاملة من حلول وخدمات الدفع على صعيد الإصدار واكتساب قطاعات البنوك والمؤسسات المالية وتجار التجزئة. وتشمل العروض التي تقدمها الشركة معاملات بطاقات الائتمان، والخصم، والدفع المسبق، وخدمات إدارة ورصد بطاقات الصراف الآلي، والاستحواذ التجاري ومعاملاته، وضبط عمليات الاحتيال، وخدمات التجارة الإلكترونية، وحلول الهواتف المتحرّكة الخاصة بقطاع الدفع. وعلاوة على ذلك، تقدّم الشركة تشكيلة متنوعة من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل الأدوات التحليلية للبيانات، والحلول الخاصة ببرامج النقاط والولاء، بهدف إتمام معاملات الدفع الخاصة بالعملاء بسرعة وكفاءة وبشكل آمن وملائم. وتملك الشركة مراكز للعمليات في كل من الإمارات العربية المتّحدة ومصر والهند، أما مقر المكتب الرئيسي فهو كائن في دبي. واستحوذت “نتورك إنترناشيونال” مؤخراً على شركة “إيميرجينج ماركتس بايمنتس هولدينجز” (EMPH) وتحرص على مواصلة استثمارها في الشراكات الاستراتيجية التي يشهد نطاقها توسعاً ملحوظاً في أرجاء المنطقة.

وتعد “نتورك انترناشيونال” عضواً رئيسياً لدى “فيزا إنترناشيونال” و”ماستركارد إنترناشيونال” في الدولة، وتمتد صلاحيات رخصتها الخاصة بـ “ماستركارد” إلى أسواق رئيسية أخرى. وتحمل الشركة عضوية برامج بطاقات المكتب الائتماني – اليابان JCB، و”يونيون باي” – الصين، وهي تملك وتدير امتياز بطاقات “داينرز كلوب” في الإمارات العربية المتّحدة ومصر ولبنان والأردن. وفي العام 2013، أطلقت الشركة برنامج بطاقات “ميركوري” المحلي ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتعاونت مع شركة “ديسكوفر للخدمات المالية”، لإتاحة قبول بطاقات “ميركوري” في أنحاء العالم، عبر شبكات “ديسكوفر” و”داينرز كلوب إنترناشيونال” و”بلس” PULSE. وتعد “نتورك إنترناشيونال” شركة مرخّصة باعتماد معايير أمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع أو (PCI DSS)، وإحدى أكبر اللاعبين في قطاع التحويلات النقدية على الصعيد الدولي.