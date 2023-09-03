«نتورك إنترناشيونال» تستهدف أرباح تتجاوز 6.2 مليار جنيه بنهاية العام

مصر هى السوق الأكبر فى المنطقة بالنسبة لنا سواء فى حجم الإيردات أو عدد العاملين بمكتبنا فى القاهرة.. هكذا استهل ناندان مير الرئيس التنفيذى لمجموعة “نتورك إنترناشيونال” حديثه لـ” المال” مشيرا إلى تواجد المجموعة فى السوق المصرية منذ 20 عاما.

وأضاف أن أكثر من 700 موظف يعملون حاليا فى مقر الشركة بالقاهرة وتبلغ قيمة صافى الإيرادت المحققة نحو 100 مليون دولار بما يعادل 3.6 مليار جنيه.

وأكد “مير” أن مقر المجموعة فى مصر يحظى بأهمية كبرى كونه مكتبا إقليميا يوفر خدماته لأغلب الأسوق فى أفريقيا والشرق الأوسط وليس السوق المحلية فقط إذ يقدم خدماته لنحو 35 سوقا وأكثر من 150 بنكا فى مختلف بلدان القارة السمراء.

وأفاد بأن تلك الإنجازات التى حققتها المجموعة من خلال تواجدها فى مصر طيلة العشرين عاما الماضية بدأت من خلال مكتب صغير فى وسط المدينة يعمل به 5 موظفين فقط حتى وصلوا حاليا إلى 700 وأصبح لدينا مبنى ومقر كبير فى القاهرة الجديدة.

وأوضح أن “نتورك إنترناشيونال” تقدم خدماتها ليس فقط للقطاع المصرفى وإنما تمتد أيضا إلى شركات التكنولوجيا المالية ومشغلى خدمات محافظ الهاتف المحمول وهى تعد المزود الرئد للتجارة الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع إن المجموعة توفر حلول دفع متكاملة ومدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من مختلف الأنواع والأحجام.

وحول الاستثمارات المستهدفة للمجموعة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة قال :” نستهدف ضخ استثمارات فى السوق المصرية كحزمة إضافية للاستثمارات الموجودة بالفعل على مدار 20 عاما السابقة ستكون فى حدود مليار جنيه خلال العامين المقبلين”.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستقسم إلى جزأين %50 ستوجه لتطوير البنية التكنولوجيا والبرمجية لتصبح وفق أحدث النظم، والجزء الآخر سيكون عن طريق تطوير ماكينات نقاط البيع” pos” علما بأننا نهدف إلى زيادة انتشار نقاط البيع لتصل إلى 100 ألف.

وأكد أن عدد نقاط البيع حاليا بلغ 2000 وذلك فى فترة لا تتجاوز 3 شهور من طرحها بالسوق وهذا الأمر يعد إنجازا سيمنحنا الثقة من أجل الوصول إلى مستهدفاتنا.

وعلى صعيد حجم المعاملات التى تمت معالجتها من خلال الشركة قال إن المجموعة نجحت خلال عام 2022 فى معالجة مدفوعات بقيمة تزيد على 45 مليار دولار عبر 103 مليارات عملية لأكثر من 200 مؤسسة مصرفية وشركة تكنولوجيا.

وأضاف أن المجموعة تعمل على تمكين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية من تقديم خدماتها بشكل أسرع وأكثر آمانا وأقل تكلفة وبذلك نكون قد حققنا قيمة مضافة لصالح المستهلك والمؤسسات المالية معا.

وكشف أن جميع المدفوعات الرقمية عبر جميع المؤسسات المصرفية والشركات تمثل حوالى %10 من حجم مدفوعات المستهلكين فى مصر ويظل %90 منها تتم بشكل نقدى فالمنافسة هنا ليست بين شركات المدفوعات ولكن نحن فى معركة حقيقية مع التعامل بالكاش والبنكنوت.

وأوضح أن الهدف الذى تسعى إليه “نتورك” هو تقليل التعامل النقدى وبالتالى توفير الإنفاق على طباعة البنكنوت خاصة وأن جزءا كبيرا من المصروفات فى النظام الاقتصادى للدولة ينفق على تداول طباعة العملات البنكنوت وتخزينها وحفظها وتأمينها وبالتالى إذا تمكنا من التحول إلى التعامل من خلال المدفوعات الإلكترونية ستكون هناك سرعة فى حركة الأموال وبالتالى سينعكس بشكل إيجابى على النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن طباعة البنكنوت تمثل تكلفة فى حدود %2 من الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة والهدف هو تقليل هذه النسبة أو القضاء عليها على أن يتم إعادة ضخها فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ونظم الرعاية الصحية والتعليم وهو ما يصب فى النهاية فى تحقيق نهضة حقيقية.

وعلى صعيد التعاون مع الحكومة المصرية والبنك المركزى لفت “مير” إلى أن الشركة تعمل تحت مظلة البنك المركزى لاسيما بعد حصولها على رخصة قبول المدفوعات الرئيسية، كما تساعد الحكومة على قبول المدفوعات من المواطنين والمستهلكين ودفع تذاكرالطيران السكة الحديد والضرائب.

وأضاف أن “نتورك” تعمل مع البنوك على تسهيل استخدام كل أنواع البطاقات التى تصدرها سواء بطاقات الخصم أوالائتمان أو مسبقة الدفع ويمكن للعملاء استخدامها فى الداخل أو الخارج بشكل آمن، كما نقدم العديد من الحلول الرقمية من خلال نقاط البيع أو الهاتف المحمول والتطبيقات على الموبايل.

وكشف أن مجموعة “نتورك إنترناشيونال” لم تعد مدرجة فى بورصة لندن، مشيرا إلى قبول الشركة مؤخرا عرضا لتصبح مؤسسة استثمارية خاصة “Private equity” تهدف إلى ضخ استثمارتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن رأس المال السوقى للشركة “market cap” يبلغ نحو 85 مليار جنيه وهو يعبرعن القيمة السوقية لها.

فى سياق متصل، كشف “مير” عن المستهدفات المتعلقة بأرباح المجموعة لهذا العام والتى من المتوقع أن تتجاوز 6.2 مليار جنيه بنهاية 2023.

وقال إن الحصة السوقية للمجموعة تختلف من سوق إلى أخرى فعلى سبيل المثال حصة الشركة فى السوقين الإماراتية والأردنية تصل إلى %15 وفى مصر نخدم نحو %70 من البنوك فى السوق المحلية، مؤكدا أن “نتورك” تمثل عمودا فقريا من أعمدة الخدمات المالية فى الشرق الأوسط .

وأضاف أن مصر تمثل مقرا رئيسيا للمجموعة، فهى البوابة للسوق الأفريقية ككل وخلال العام الماضى فقط قمنا بتعيين أكثر من 150 موظفا نطمح أن يكون لدينا مبنى وبرج إدارى كبير فى مصر، كما نخطط ليكون لدينا مكتب أو فرع فى كل المحافظات.

وتابع فى الوقت الحالى تقدم الشركة خدماتها للتجار فى القاهرة لكن نستهدف التحرك فى جميع المحافظات علما بأننا نخدم التجار فى 4 محافظات، وهم التجار الذين لديهم فروع أو سلاسل مثل “كارفور” فى إسكندرية والساحل الشمالى وطنطا وذلك من خلال تواجد ماكينات نقاط البيع الخاصة بالشركة.

وأضاف أن عدد التجار الذين تشملهم خدمات الشركة منذ أن بدأنا النشاط فى مايو الماضى بلغ حوالى ألف تاجر وعدد نقاط البيع 2000 ماكينة و نستهدف الوصول بعدد التجار إلى50 ألفا تقريبا، والوصول بعدد نقاط البيع إلى 100 ألف.

وحول دور “نتورك” فى دعم العملات الرقمية قال “مير” إن المجموعة كان لديها مخطط للتعاون مع البنكين المركزيين فى الإمارات والأردن لطرح عملة رقمية، مؤكدا أن الشركة لا تمانع فى التعاون مع أى بنك مركزى وبالقطع البنك المركزى المصرى إذا طلب منها ذلك من أجل إصدار عملة رقمية ولكن الأمر يختلف من حيث الاشتراطات والأغراض التى يسعى “المركزي” إلى تحقيقها وبالتالى إذا عهد إلينا “المركزي” هذا الأمر أو تجهيز النظام الخاص بها سنكون سعداء بتقديم الخدمة والهدف فى النهاية هو نموالاقتصاد.

وقال “نحن نؤمن كمجموعة بأن المدفوعات الإلكترونية مهمة للغاية لاسيما وأن %96 من المدفوعات تتم نقدا وبالتالى إذا تمكنا من التحول إلى مدفوعات رقمية فذلك سينعكس على السوق والاقتصاد ومن الضرورى أن يصبح لدى مصر نظام قبول المدفوعات الخاص بها.

وأضاف أنه فى الهند والصين على سبيل المثال يمكنك بيع أو شراء شريحة ثمرة رقميا من خلال رمز “qrcode” ونتمنى أن يحدث ذلك فى مصر قريبا وتكون فى الصدارة.

وأكد أن “نتورك” واحدة من شركات التكنولوجيا المالية التى تحقق أرباحا مرتفعة وبالتالى ليست فى حاجة للحصول على تمويلات خارجية وكل ما نقوم بفعله هو إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى وهو ما فعلناه فى مصر مؤخرا.

وأوضح أن الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية تحقق أرباحا بشكل أسهل فقد ذكرت سابقا أن الشركة بدأت نشاطها من 20 عاما وتمكنت خلالها من تحقيق نجاحات كبيرة ونعمل باستمرار على توظيف الأرباح التى نحققها فى شكل استثمارات جديدة وإعادة ضخها مرة أخرى.

85 مليارا رأس المال السوقى للشركة

نخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار خلال عامين

طباعة النقود تمثل %2 من الناتج المحلى الإجمالى

%96 من المدفوعات الداخلية تتم نقدا

نسعى للوصول إلى 50 ألف تاجر و100 ألف نقطة بيع

نخدم 35 دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط