نتوركس: برمجية Petya تصيب عدة مؤسسات وتطلب فدية

بدأت برمجية الفدية الخبيثة بيتيا (Petya) أمس، التأثير على عدة مؤسسات، منها جهات حكومية ومؤسسات أخرى ذات وظائف حساسة، وقد انتشرت هذه البرمجية بصورة مشابهة لهجمات WanaCry التي اجتاحت العالم في شهر مايو.

وقالت شركة نتوركس للحلول الأمنية، إن العامل الذي يسبب الإصابة بهذه البرمجية الخبيثة، لا يزال غير واضح إلى الآن، ومن المحتمل أنها تحاول الانتشار إلى الأنظمة الأخرى عبر بروتوكول SMB اعتمادا على الثغرة الموجودة في أداة “إتيرنال بلو” في أنظمة مايكروسوفت ويندوز، إذ تم اكتشاف هذه الثغرة في شهر أبريل من العام 2017 من قبل قراصنة أطلق عليهم اسم “شادو بروكرز”، وقد اكتشفت شركة مايكروسوفت هذه الثغرة وقامت بإصلاحها في شهر مارس من العام 2017، إلا أن بعض المؤسسات لم تقم بتثبيت هذه التحديثات مما جعلها عرضة للهجمات التي تستغل هذه الثغرة.

وبمجرد أن تصيب هذه البرمجية إحدى الأنظمة فإنها تقوم بتشفير ملفات النظام الخاصة بالمستخدم، وتطالبه بدفع فدية قيمتها 300 دولار لإعادة فتحها والوصول إليها.

وأوضح سكوت سيمكين، رئيس أول، قسم استقصاء التهديدات الأمنية والسحابية، بالو ألتو نتووركس أن شركة نتووركس توفر الحماية لعملائها من برمجية الفدية الجديدة عبر الجيل التالي من الحلول الأمنية التي تعتمد على مبدأ الوقاية من الهجمات والاختراقات وإيقافها بشكل آلي.

وتنصح الشركة مستخدمي أنظمة ويندوز بتثبيت آخر التحديثات الصادة عن شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل، وتحديث أنظمة التشغيل القديمة التي توقفت شركة مايكروسوفت عن توفير الدعم لها.