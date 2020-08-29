أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم السبت ، إلغاء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل في البلاد ، في إطار تنفيذ تطبيع العلاقات الذي اتفقت عليه الدولتان مؤخرًا، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية أن التعاون الثنائي بين البلدين، يهدف إقامة علاقات ثنائية في نهاية المطاف، وأضافت “لقد رفعنا المقاطعة بهدف توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل”.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالقرار قائلا: “أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زيد ، بإلغاء قانون مقاطعة المنتجات من إسرائيل والتعاملات الاقتصادية مع الإسرائيليين.

ووصف القرار الإماراتي بأنه خطوة مهمة في تعزيز الرخاء والسلام في المنطقة”.

بينما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي “غابي أشكنازي” قائلا”إن رفع مقاطعة إسرائيل خطوة مهمة نحو سلام حقيقي ، ستحقق إنجازات اقتصادية وتجارية لكلا الشعبين وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط”

وأضاف: “أرحب بالقرار التاريخي وأدعو الدول الأخرى إلى اتخاذ المسار الشجاع بقيادة الإمارات”.

وأضاف “أشكنازي”: هذه فرصة أيضًا لشكر مسؤولي وزارة الخارجية الذين عملوا في السر طوال عقدين من الزمن ووضعوا الأساس الدبلوماسي للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات ، والتي نرى ثمارها اليوم”.

ونقلت “معاريف” عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع وله: إن هناك محادثات إيجابية بشأن الطريق إلى صفقة تبيع فيها الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل.