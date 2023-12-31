نتنياهو يلمح إلى حرب أطول أمدا.. والطيران الإسرائيلي يكثف هجماته وسط غزة

كثف الطيران الإسرائيلي هجماته على وسط قطاع غزة اليوم الأحد، فيما تتسارع وتيرة المعارك الدائرة حول بلدات ومخيمات لاجئين، وفق ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن سكان ومسعفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب ستستغرق “عدة شهور أخرى” قبل أن تنتهي.

واستهدفت ضربات جوية منطقتي المغازي والبريج في وسط القطاع، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في منزل واحد ودفع المزيد من السكان للفرار إلى رفح على الحدود مع مصر، بعيدا عن خطوط جبهة تشتبك فيها دبابات إسرائيلية مع مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأظهر تسجيل فيديو نشره الهلال الأحمر اليوم الأحد الفوضى التي عمت بعد الضربات الجوية في وسط القطاع، كما أظهر مسعفين يعملون في الظلام ويحملون طفلا مصابا من بين حطام يتصاعد منه الدخان.

وهدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس بعد أن شنت هجوما مباغتا على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص أغلبهم من المدنيين واحتجاز 240.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن 21822 فلسطينيا قتلوا وأصيب 56451 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر. وأضافت أن 150 فلسطينيا قتلوا وأصيب 286 آخرون في غارات إسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وأدت الحرب إلى نزوح كل سكان القطاع تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة.