نتنياهو يلتقي غدًا قادة أوروبا لبحث الملف النووي الإيراني

عادل عبدالجواد أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو سيغادر إلى أوروبا غدا الإثنين، إلى العواصم الثلاثة الرئيسية في القارة، برلين وباريس ولندن، ويجتمع مع قادتهم. وأكدت أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو إقناع قادة القارة…

عادل عبدالجواد

أفادت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو سيغادر إلى أوروبا غدا الإثنين، إلى العواصم الثلاثة الرئيسية في القارة، برلين وباريس ولندن، ويجتمع مع قادتهم.

وأكدت أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو إقناع قادة القارة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكارون ورئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي بالتوقف عن الدفاع عن الاتفاقية النووية مع إيران، حسبما ذكرت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: “سأناقش معهم التطورات في المنطقة، لكن التركيز سيكون على إيران، أولاً وقبل كل شيء، وعلى استمرار احتواء البرنامج النووي الإيراني، سأؤكد حقيقة لا يمكن تغيرها وهي أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.

وأضافت “يسرائيل هايوم” أن بعد ظهر يوم الثلاثاء، سيصل نتنياهو ومرافقيه إلى قصر الإليزيه لعقد اجتماع من المفترض أن يستمر ساعة ونصف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومعاونيه.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، يقضي بفرض قيود، وتفتيش دائم، على برنامجها النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.