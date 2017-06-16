نتنياهو يعلن تجميد تصاريح زيارة القدس للفلسطينيين

سبوتنيكقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجميد كل تصاريح الدخول للفلسطينيين إلى القدس، والتي تم إصدارها خلال شهر رمضان للزيارات العائلية بين الفلسطينيين، عقب عملية القدس التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين من قوات الشرطة.وقالت لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة الإس

سبوتنيك

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجميد كل تصاريح الدخول للفلسطينيين إلى القدس، والتي تم إصدارها خلال شهر رمضان للزيارات العائلية بين الفلسطينيين، عقب عملية القدس التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين من قوات الشرطة.





وقالت لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لـ”سبوتنيك”، إن القرار جاء بعد اتصالات هاتفية أجراها نتنياهو مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ومفوض الشرطة العام الفريق روني الشيخ، وغيرهما من كبار رجال الأمن والمسئولين في الحكومة الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، على لسان الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، أن الجيش دفع بقواته وتعزيزاته العسكرية إلى بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، والتي ينحدر منها منفذو عملية الطعن في القدس.

وأضاف أدرعي، لـ”سبوتنيك”: “تحاصر القوات البلدة وقد أغلقت مدخلها حيث يمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا للحالات الإنسانية”.