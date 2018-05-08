نتنياهو يشكر ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

روسيا اليومقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.وفي بيان مقتضب لنتنياهو بثه التلفزيون الإسرائيلي فور إعلان ترامب عن قراره، وصف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بأنه "وصفة للكارثة بالنسبة للمنطقة والسلام ف

روسيا اليوم



قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي بيان مقتضب لنتنياهو بثه التلفزيون الإسرائيلي فور إعلان ترامب عن قراره، وصف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بأنه “وصفة للكارثة بالنسبة للمنطقة والسلام في العالم”.



وأعلن ترامب اليوم عن قراره عدم تمديد الالتزام برفع العقوبات عن إيران في الاتفاق حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو عام 2015.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا في وقت سابق إلى تعديل الاتفاق بين السداسية الدولية وإيران أو إلغائه، معتبرا أنه لا يضمن وقف النشاط الإيراني في المجال النووي.

