نتنياهو يسحب قانون الضفة الغربية للتنسيق مع واشنطن أولا

متابعاتسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، مشروع قانون الضم الذي يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تأجيل التصويت عليه في إحدى لجان الكنيست لحين تنسيق الخطوة مع الإدارة الأمريكية أولا.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت إحدى الصحف الإسرائيلية عن مت

متابعات

سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، مشروع قانون الضم الذي يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تأجيل التصويت عليه في إحدى لجان الكنيست لحين تنسيق الخطوة مع الإدارة الأمريكية أولا.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت إحدى الصحف الإسرائيلية عن متحدث باسم عضو بارز -لم تذكر اسمه- في اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست، قوله إن نتنياهو أوقف التصويت على مشروع القانون، والذي كان يفترض التصويت عليه الأسبوع المقبل، لأنه يريد تنسيق مشروع القانون أولا مع البيت الأبيض، موضحا أن ذلك لا يمنع مناقشته من جانب قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في اجتماعهم المقرر له الأحد المقبل.

وينص مشروع القانون، الذي قدمه نائبان من حزبي الليكود والبيت اليهودي، على فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، والخاضعة حاليا للحكم العسكري. ويواجه المشروع انتقادات عديدة من داخل وخارج إسرائيل.

ورجحت “تايمز أوف إسرائيل” أن يتسبب قرار نتنياهو بتأجيل التصويت على التشريع في حالة صدع مع العديد من الوزراء الإسرائيليين بالإضافة إلى قادة الاستيطان المؤيدين بشدة لهذا المشروع.