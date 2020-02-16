نتنياهو يزعم عبور أول طائرة إسرائيلية أجواء السودان ويصفها بـ«التطبيع السريع»

قال نتنياهو في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين ”الآن نحن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان“.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان ، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأشار نتنياهو إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للسودان.

وقالت الخرطوم في الخامس من فبراير إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

وقال رئيس وزراء إسرائيل في كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين ”الآن نحن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان “.

وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

والتقي عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة في السودان برئيس وزراء إسرائيل مؤخرا في لقاء لا يزال يثير جدلا في الأوساط السودانية.