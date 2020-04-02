نتنياهو يدخل العزل الصحي للمرة الثانية بعد إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بـ«كورونا»

كما دخل رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، الحجر الصحي للسبب ذاته

دخل رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو الحجر الصحي مجددا في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا .

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها إسرائيل لمكافحته، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإن “رئيس الوزراء دخل الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة”.

وكان نتنياهو دخل بوقت سابق في الحجر الصحي، بعدما تبين إصابة مستشارته لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس.

وأمس كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصابة وزير صحة الإحتلال الحاخام “يعكوب ليتسمان” زعيم حزب “يهوديت هتوراة”، وزوجته بفيروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إنهم يتلقون العلاج وسيظلون في عزلة وإشراف وفقًا للمبادئ التوجيهية للوزارة.

و“ليتسمان” كان عارض إجراءات الحكومة لمواجهة الفيروس، بزعم مخالفتها لتعاليم الشريعة اليهودية.

واليوم أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 32 بعد وفاة 6 حالات، فيما وصل العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا وصل إلى 6211، بينهم 107 في حالة صحية صعبة.

وقد يضطر كبار المسؤولين الآخرين وحتى المسؤولين الحكوميين ، الذين التقوا بـ ليتسمان خلال الأسبوعين الماضيين ، إلى عزل أنفسهم، وهو ماحدث اليوم مع نتنياهو وبجانبه رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة وزير الصحة، وزوجته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.