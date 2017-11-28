نتنياهو يحاول فتح سفارة خامسة لإسرائيل بإفريقيا

خلال جولة إفريقيةعادل عبد الجوادأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن أمله في افتتاح سفارة خامسة لبلاده في إفريقيا نهاية العام جاء ذلك قبيل مغادرته لجولة إفريقية تشمل كينيا. وأفاد موقع "هامكور" الاسرائيلي أن نتنياهو سافر اليوم إلى كينيا للمشاركة في مراسم أداء القس

خلال جولة إفريقية

عادل عبد الجواد

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” عن أمله في افتتاح سفارة خامسة لبلاده في إفريقيا نهاية العام

جاء ذلك قبيل مغادرته لجولة إفريقية تشمل كينيا.

وأفاد موقع “هامكور” الاسرائيلي أن نتنياهو سافر اليوم إلى كينيا للمشاركة في مراسم أداء القسم الخاصة بالرئيس الكيني “أوهورو كينياتا” بعد فوزه في الانتخابات ثانية.

ويرافق نتنياهو وزير الاتصالات بحكومته “أيوب قرا”، ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو بـ 12 زعيما أفريقيا للإعلان عن إقامة علاقات جديدة بين إسرائيل ودولة أفريقية حسبما ذكر الموقع.

وقبل مغادرته كينيا، قال نتنياهو “سأقوم حاليا بالزيارة الثالثة إلى أفريقيا خلال عام ونصف العام، وسأجتمع أيضا مع رئيس كينيا المنتخب حديثا، أوهورو كينياتا، وزعماء أفارقة آخرون”.

وأضاف أيضا: “هدفنا هو تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا عن طريق إقامة علاقات مع البلدان التي ليست لدينا علاقات دبلوماسية معها، وقد فتحت أربع ممثليات أفريقية في إسرائيل خلال العامين الماضيين”.

وتابع، وآمل أن أكون في نهاية اليوم قادرا على الإعلان عن افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في إحدى البلدان الأفريقية، وهناك إمكانيات كثيرة لهذا”. علي حد قوله.

جدير بالذكر أن هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها نتنياهو إلى إفريقيا في العام والنصف الماضيين.