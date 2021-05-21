سيـــاســة

نتنياهو والسفارة الإسرائيلية بمصر: نشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

توجهت السفارة الإسرائيلية في مصر بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في مصر للتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار
محمد مجدي 6:11 م, الجمعة, 21 مايو 21 6:11 م, الجمعة, 21 مايو 21

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قال أوفير جندلمان المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن رئيس الوزراء قدم شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية .

ونشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نص الشكر والذي جاء فيه : رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما.

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كذلك توجهت السفارة الإسرائيلية في مصر بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في مصر للتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي: “نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة” .

كان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق على وقف إطلاق النار مع غزة، و قبل المجلس بالإجماع المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط، حيث دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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