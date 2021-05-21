نتنياهو والسفارة الإسرائيلية بمصر: نشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

توجهت السفارة الإسرائيلية في مصر بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في مصر للتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار

قال أوفير جندلمان المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن رئيس الوزراء قدم شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية .

ونشر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نص الشكر والذي جاء فيه : رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما.

كذلك توجهت السفارة الإسرائيلية في مصر بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في مصر للتوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي: “نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة” .

كان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق على وقف إطلاق النار مع غزة، و قبل المجلس بالإجماع المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط، حيث دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة .