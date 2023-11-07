نتنياهو لسكان غزة: استمروا في النزوح نحو الجنوب إطلاق النار لن يتوقف

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي مساء اليوم أن المعركة مستمرة والحرب في الجنوب مستمرة، ومدينة غزة محاصرة ونحن نعمل داخلها، مضيفا:”نحن نعزز الضغط على حركة حماس حتي الآن قتلنا آلاف المسلحين فوق وتحت الارض ممن كانوا السبب في أحداث السبت الأسود”.

وقال نتنياهو في كلمة له أذاعتها فضائية العربية منذ قليل: “على سكان غزة التوجه نحو الجنوب، لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن والمخطوفين في قطاع غزة، اتوجه الي عائلات المخطوفين الذين يعيشون في كابوس مستمر، أننا نعمل من أجل استعادتهم إلي منازلهم”.

وأضاف نتنياهو: “أقول لمواطنينا أن المعركة مستمرة ويجب أن ننتصر فيها، لأنه لو حدث غير ذلك فالدور سيأتي لكم”.

وتابع:”تم تدمير الكثير من المقرات والمواقع التابعة لحركة حماس في غزة، الحرب مستمرة، جئت من زيارة لموقع قسم منهم كان في غلاف غزة و الآخر كان في قطاع غزة”.

وأكد نتنياهو أن الجنود الذين يحاربوا الآن نحني لهم رؤوسنا، وسوف نضرب كل هجوم علينا، وقصفنا الكثير من مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وتابع نتنياهو: “أكرر انه اذا اختار حزب الله الدخول في الحرب سوف يقدم على أكبر اخطائه، وبالنسبة للمخطوفين تحدثت مع رئيسة الصليب الأحمر، وطلبت منها أن يعمل الصليب الأحمر في تحرير مخطوفينا وهذا وفقًا للقوانين الدولية”.

ومنذ ٧ أكتوبر الماضي تشن إسرائيل هجوما وحشيا على غزة أسفر عن آلاف الضحايا بينهم أطفال ونساء.