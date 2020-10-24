سيـــاســة

نتنياهو عن التطبيع مع السودان : نقول نعم للسلام ونعم للاعتراف بإسرائيل

بعد اتفاق التطبيع مع السودان
المال - خاص 6:13 م, السبت, 24 أكتوبر 20 6:13 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بطريقة جديدة على اتفاق التطبيع مع السودان.

ووفقا لـ”سبوتنيك” فقد كتب نتنياهو على حسابه بموقع “تويتر” “الخرطوم تقول نعم للسلام ونعم للاعتراف ونعم للتطبيع مع إسرائيل”.

تغريدة نتنياهو جاءت في إشارة إلى أن الخرطوم التي خرجت منها القمة العربية في 1967، بالتأكيد على أنه “لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل”، واشتهرت بـ”عاصمة اللاءات الثلاثة”، انضمت، لركب التطبيع مع إسرائيل.

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وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن “المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية”.

وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

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