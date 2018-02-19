نتنياهو: سنوجه عائدات تصدير الغاز لمصر للإنفاق على الصحة والتعليم

عادل عبد الجواد رحب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بإعلان شركة "ديليك" للحفر وتوقيع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولفيثيان اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية. ووصف نتنياهو الإعلان الذي تم نشره حول تصد

عادل عبد الجواد



رحب رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بإعلان شركة “ديليك” للحفر وتوقيع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولفيثيان اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

ووصف نتنياهو الإعلان الذي تم نشره حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بـ”التاريخي”، مشيرًا إلى أنه سيجلب المليارات إلى خزائن الدولة في اسرائيل لصالح التعليم والصحة والرفاهية للإسرائيليين”.

وأضاف نتنياهو، لم نكن نؤمن بمسار الغاز، وهذه الصفقة سوف تعزز أمننا، وستعزز العلاقات الإقليمية واقتصادنا، ولكنها قبل كل شيء ستعزز مواطني إسرائيل، واصفا الحدث بأنه يوم عيد.

قال “يتسحاق تشوفا”، المسيطر علي مجموعة “ديليك” للحفر تعقيبا علي اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من اسرائيل لمصر بقيمة 15 مليار دولار: “نحن في مرحلة مهمة في تحقيق رؤيتنا وحلمنا جميعا، ستصبح دولة إسرائيل مصدرا مهما للغاز في منطقة الشرق الأوسط ودول المنطقة”.

وأضاف، “نحن معلم مهم علي مستوي العالم، ونسعي لتحقيق وتحويل إسرائيل إلى دولة كبيرة مصدرة للغاز في المنطقة، مشيرا إلي أن الاتفاقية الجديدة ستعزز العلاقات بين اسرائيل وجيرانها وستزيد التعاون الاقتصادى بينهما”. على حد وصفه.

بينما يرى “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لشركة ديليك أن هذا يوم تاريخي لعمليات تصدير الغاز علي مستوي العالم.