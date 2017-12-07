نتنياهو : دول كثيرة تعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

خالد بدر الدين:أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن دولا كثيرة ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.وذكرت وكالة رويترز أن نتنياهو لم يعلن في تصريحه الذي أدلى به في مقر وزارة الخارجية&nbs

خالد بدر الدين:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أن دولا كثيرة ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.

وذكرت وكالة رويترز أن نتنياهو لم يعلن في تصريحه الذي أدلى به في مقر وزارة الخارجية أيا من هذه الدول بالاسم.

وقال إن بعض الدول قد تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس حتى قبل الخطوة الأمريكية التي تتوقع إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن تستغرق عدة سنوات لتنفيذها.

وتخلت الإدارة الأمريكية عن سياستها القائمة منذ عشرات السنين، واعترف الرئيس دونالد ترامب فى مفاجأة للعالم بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما يهدد جهود السلام بالشرق الأوسط، وأثار بصفة عامة غضب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة من العرب والأجانب و من المسلمين والمسيحيين.