نتنياهو: ترامب أعظم صديق لإسرائيل في التاريخ

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “أغظم صديق لإسرائيل طوال تاريخها”.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، إن خطة واشنطن كنحت إسرائيل اعترافا بسيادتها على أرض طالما وصفت بأنها محتلة.

وأوضح:” أراضي إسرائيل وصفت بأنها أماكن محتلة بشكل غير قانوني لكنك أنت سيدي الرئيس اعترفت بسيادة اسرائيل على تلك الأرض”.

وتابع: “هذه المناطق الآن سيعترف بها من قبل الولايات المتحدة على أنها جزء فعلي من الدولة اليهودية”.

وأضاف: “بسبب هذا الظرف التاريخي، أوافق على التفاوض على السلام مع الفلسطينيين على أساس خطتك للسلام .. إنها خطة عظيمة لإسرائيل وخطة عظيمة للسلام”.

واستطرد: “وبصراحة سيدي الرئيس نظرا لما قمت بها لأسرائيل.. أنا غير مندهش لذلك .. فأنت أعظم صديق حظيت بها إسرائيل في البيت الأبيض طوال تاريخها”.

وتابع: “منذ اجتماعنا الأول في البيت الأبيض قبل 3 سنوات أكثر من مرة أوضحت لي سيدي الرئيس التزامك بمساعدة اسرائيل من أجل السلام.. انا أشاطرك نفس الالتزام”.

وقال إن الخطة تنص على أن اسرائيل ستحافظ على السيطرة الامنية في كل منطقة غرب نهر الأردن “وهذا يعطي اسرائيل ميزة دائمة للدفاع عن نفسها وحدود معترف بها”.