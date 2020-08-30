سيـــاســة

نتنياهو : الدول العربية باتت مستعدة للسير بطريق التطبيع دون انتظار الفلسطينيين

من المزمع أن تصل بعثة أمريكية إسرائيلية تضم كوشنر إلى أبوظبي غدا الاثنين على متن أول رحلة تجارية في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات
المال - خاص 8:43 م, الأحد, 30 أغسطس 20 8:43 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الدول العربية باتت مستعدة للسير بطريق التطبيع دون انتظار الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، أضاف أن الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والدول العربية انتهى، وأن

جاء ذلك عقب لقاء نتنياهو مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر اليوم الأحد حسب تغريدة نشرها المتحدث باسمه أوفير جندلمان.

وقال إن “الفيتو الفلسطيني على السلام بين إسرائيل والعالم العربي انتهى. إذا كان علينا انتظار الفلسطينيين، لانتظرنا للأبد… هذا انتهى. ما غير ذلك هو خطة ترامب واستعداد دول عربية بدعم أمريكي هائل، لدفع السلام قدما بدون فيتو فلسطيني”.

وأضاف أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي “أول مبادرة واقعية لسلام إسرائيلي فلسطيني”، مضيفا: “لن يضطر الإسرائيليون والفلسطينيون إلى مغادرة منازلهم. لن يتم اقتلاع أحد”.

ومن المزمع أن تصل بعثة أمريكية إسرائيلية تضم كوشنر إلى أبوظبي غدا الاثنين على متن أول رحلة تجارية في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات.

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بقلم المال - خاص

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