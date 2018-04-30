نتنياهو: إيران تكذب.. واصلت تعزيز خبراتها في الأسلحة النووية

رويترز قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إيران كذبت بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية وواصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززت تلك الخبرة بعد توقيع اتفاق 2015 مع القوى العالمية. وأكد نتنياهو ”نفي قادة إيران…

رويترز





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إيران كذبت بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية وواصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززت تلك الخبرة بعد توقيع اتفاق 2015 مع القوى العالمية.

وأكد نتنياهو ”نفي قادة إيران مرارًا السعي لامتلاك أسلحة نووية.. الليلة أنا هنا لأقول لكم شيئًا واحدًا: إيران تكذب“.

وأضاف: ”بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 كثفت إيران جهودها لإخفاء ملفاتها السرية.. في 2017 نقلت إيران ملفات أسلحتها النووية إلى موقع سري للغاية في طهران“.

وقال نتنياهو: إن إيران تواصل الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وتعززها لاستخدامها في المستقبل.