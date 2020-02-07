سيـــاســة

نتنياهو : أردوغان يشبهني بهتلر وحمدا لله على انتعاش التجارة بيننا

نتنياهو أضاف أن أردوغان اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات
المال - خاص 6:58 م, الجمعة, 7 فبراير 20 6:58 م, الجمعة, 7 فبراير 20

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يطلق عليه اسم “هتلر”، إلا أن التجارة بين البلدين في زيادة مستمرة.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نقلا عن صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية، قال نتنياهو: إن ذلك من المواقف التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهي في العلن، بينما تختلف تلك المواقف في مجال العلاقات التجارية بين بلديهما.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقاء لحزب الليكود، إنه ربما يكون “الإسرائيلي الوحيد الذي لا يسافر إلى تركيا”.

وتابع نتنياهو، أن أردوغان اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات.. والآن يفعلها كل 6 ساعات، لكن نحمد الله أن التجارة بين تركيا وإسرائيل منتعشة.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا توترا منذ عام 2009، بعد اتخاذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواقف متشددة ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

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بقلم المال - خاص

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