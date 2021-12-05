رياضة

«نتنافس على الأفضل».. محمد صلاح يكشف طبيعة علاقته مع ماني في ليفربول

علاقتنا قائمة على الاحتراف
إسلام مصطفى 7:21 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 7:21 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أكد محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع السنغالي ساديو ماني، زميله في الفريق الإنجليزي، نافيًا وجود أي خلاف بينهما في غرفة الملابس.

وقال محمد صلاح، خلال حواره المطول مع الإعلامي عمرو أديب: «علاقتنا قائمة على الاحتراف، كل منا يبحث عن تحقيق الفوز للفريق، ولكن ربما نتنافس على الأفضل وهذا أمر طبيعي».

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وأضاف: «التنافس على الأفضل حق مشروع لأي لاعب، ولكن الأهم أن يخدم هذا التنافس الفريق، ويصب في مصلحته بالمقام الأول».

وتابع محمد صلاح : «أحيانًا في بعض الفرص بنأنن فيها، ولكن بنسبة كبيرة لا يكون الأمر متعمدا سواء مني أو منه».

وواصل: «الأمر أصبح متداول بكثافة بعد ما حدث في مباراة سابقة في الماضي، أظهرت غضب ماني على الشاشات جعل الجميع يربط هذه القصة بكل موقف أخر جديد يحدث بيننا».

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واختتم صلاح حديثه: «نقضي وقتا طويلا معًا وعلاقتنا جيدة وقائمة على الاحترام، لم يحدث أن اختلفنا أو تعاركنا خارج الملعب».

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بقلم إسلام مصطفى

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