نتفليكس ومستقبل التوزيع السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة.. الثلاثاء

رحاب صبحى:تقام ندوة بعنوان "نتفليكس- Netflix ومستقبل التوزيع السينمائي" ضمن فعاليات الدورة 39 بمهرجان القاهرة السينمائي، في الحادية عشر مساءً يوم الثلاثاء يديرها الناقد أسامة عبدالفتاح، بالمجلس الأعلى للثقافة.وتناقش الندوة تنامي الاتجاه إلى عرض الأفلام منزليا عن طريق الإنترنت، وتشغيل خدمات "نتفل

رحاب صبحى:



تقام ندوة بعنوان “نتفليكس- Netflix ومستقبل التوزيع السينمائي” ضمن فعاليات الدورة 39 بمهرجان القاهرة السينمائي، في الحادية عشر مساءً يوم الثلاثاء يديرها الناقد أسامة عبدالفتاح، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتناقش الندوة تنامي الاتجاه إلى عرض الأفلام منزليا عن طريق الإنترنت، وتشغيل خدمات “نتفليكس” في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على وسائل الإنتاج والتوزيع والعرض العالمية وانعكاسها على صناعة السينما في المنطقة وإيرادات الأفلام الأجنبية بها وعلى عادة الذهاب إلى السينما بشكل عام.