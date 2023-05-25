«نتفليكس» تفرض قيوداً جديدة على مشاركة المستخدمين لكلمات المرور

بدأت منصة البث الرقمي «نتفليكس» رسمياً فرض قيود جديدة ضد مستخدمي الخدمة الذين يشاركون كلمات المرور في الولايات المتحدة وما يزيد على 100 دولة أخرى، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وأعلنت نتفليكس أنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى جميع المشتركين في الولايات المتحدة الذين يشاركون كلمات المرور مع أشخاص خارج منازلهم، كجزء من خطوة مخطط لها منذ فترة طويلة للحد من مشاركة كلمات المرور.

وكتب في البريد الإلكتروني «حساب نتفليكس الخاص بك مخصص لك وللأشخاص الذين تعيش معهم في منزلك»، إضافة إلى خيارات حول كيفية مشاركة الحساب.

ولمشاركة حساب مع شخص ما خارج المنزل، يمكن للمستخدم إرسال بيانات حسابه لعضوية أخرى جديدة يدفع رسوماً مستقلة أو إضافة عضو جديد إلى حسابهم مقابل رسوم شهرية إضافية بقيمة 7.99 دولار.

وكانت «نتفليكس» تتغافل سابقاً عن مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، ما كان يعزز نموها وانتشارها.

ورغم ذلك، قالت الشركة العام الماضي إنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور لأنها تضر بالنتيجة النهائية، وقد قدّرت سابقاً أن أكثر من 100 مليون منزل حول العالم يتشاركون في حسابهم.

وبدأت الشركة فرض قيود على مشاركة كلمات المرور في العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا.

أبلغت «نتفليكس» مؤخراً عن زيادة في صافي عدد المشتركين عالمياً بلغت 1.75 مليون مشترك في الربع الأول، بزيادة تقارب 5 % على الفترة ذاتها العام السابق، ولكن أقل مما توقعه محللو وول ستريت بأكثر من 3 ملايين.